Conversas desconexas e contato difícil motivaram ação da família O administrador de empresas Fernando Buffolo se afastou do trabalho e dos amigos em julho e, desde agosto, vivia com a psicóloga na casa da Rua Castro Alves. A dificuldade da família em manter contato com ele e suas conversas desconexas ao telefone levaram a mãe a pedir, há 15 dias, a interdição do filho - que foi concedida pela Justiça em um processo que corre em sigilo.