Convênio vai permitir corredor ABC-Guarulhos

O projeto deverá ficar sob a responsabilidade da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) e deverá custar R$ 137,5 milhões. O chamado corredor metropolitano Perimetral Leste utilizará em grande parte o eixo da Avenida Jacu-Pêssego, na zona leste. "É uma ligação estratégica entre dois grandes terminais", disse Alckmin.

Além disso, Haddad e o governador assinaram um protocolo que garante o investimento de R$ 46 milhões na construção de 20 creches, além das 42 combinadas em um convênio anterior, das quais 7 estão prontas.

Na área da habitação, Haddad aderiu à Parceria Público-Privada lançada pelo governo do Estado para incentivar a iniciativa privada a construir moradias populares no centro. "A cada HIS (Habitação de Interesse Social) entregue, vamos agregar R$ 20 mil. Então, serão mais R$ 20 mil da Casa Paulista (do governo do Estado) e o subsídio da Minha Casa Minha Vida", disse.

Alckmin também anunciou a autorização para a construção de 1.230 unidades habitacionais por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na segurança pública, os dirigentes municipal e estadual anunciaram a ampliação do bico oficial dos policiais militares, a Operação Delegada, e a criação de centrais de monitoramento por câmeras nas subprefeituras, vinculadas ao Centro de Operações da PM (Copom).

Contra enchentes, a Prefeitura vai ceder a área de um terreno na Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Melo para o governo estadual construir um piscinão coberto. /A.R. e C.V.