Convênio facilita denúncias de racismo Denunciar formalmente qualquer ato de discriminação racial vai ficar mais fácil em São Paulo. O governo assinou ontem um termo de cooperação com 47 prefeituras do Estado, que vão passar a acolher denúncias de racismo e encaminhá-las para a Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena, subordinada à Secretaria de Estado da Justiça. Hoje, a vítima de discriminação do interior tem de ir à capital protocolar a queixa. Além disso, toda a fase inicial de produção de provas poderá ser feita na cidade.