Controlar terá de indenizar motorista que teve falhas no carro após inspeção

SÃO PAULO - Por decisão judicial, a Controlar terá que pagar indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 20.200 a um homem que teve problemas com seu carro durante a realização da inspeção veicular. A medida foi proferida no último dia 3, sexta-feira, na 4ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros.

De acordo com o autor da ação, ao devolverem o automóvel, depois de feitos os testes, o motor não funcionava. Foi preciso chamar um guincho para retirar o veículo do local. O laudo pericial constatou que os computadores utilizados para a inspeção possuem softwares que têm informações dos limites de aceleração de cada marca e modelo de veículo. No entanto, documentos juntados ao processo informaram que os parâmetros referentes ao carro do autor da ação não contavam na tabela oficial.

Do total da indenização, R$10.200 se referem ao orçamento do conserto e o restante, aos danos morais.

A Controlar, concessionária responsável pela inspeção ambiental veicular na cidade de São Paulo, informou que vai recorrer da aplicação de penalidade. Segundo nota divulgada na noite de hoje, a concessionária cumpre estritamente o que determina a legislação vigente. Segundo sua assessoria de imprensa, a análise feita por perito indicado pelo juiz concluiu que: "do modo como são feitas as medições, estas não podem ser causa de falha mecânica em nenhum componente do veículo".

Notícia atualizada às 19h24.