Controlar entra com ação para manter inspeção veicular em São Paulo

SÃO PAULO - A Controlar entrou com uma ação para manter o serviço de inspeção veicular na cidade. Os advogados da empresa alegam que a Prefeitura tomou uma medida arbitrária, argumentando que o contrato expirou para evitar arcar com custos do rompimento.

Segundo a defesa da empresa, a decisão já havia sido tomada anteriormente pelo prefeito Fernando Haddad (PT). A Controlar alega que o contrato acabaria em 2018. A administração municipal diz que ele terminou em março de 2012.

O promotor Ismael Lutti, que moveu uma ação civil pública contra a empresa, afirma que a decisão do município é irresponsável. "A administração está brincando com a vida e a saúde da população de São Paulo", disse. Ele afirma que, caso a Justiça negue a ação da Controlar mantendo a inspeção, pretende abrir inquérito sobre a paralisação do serviço.