Controlar é multada em R$ 12 mil por não divulgar gastos A Controlar foi multada em cerca de R$ 12 mil (120 unidades fiscais do município) por não divulgar informações sobre suas despesas. A penalidade foi aplicada pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente. A pasta está realizando um estudo de reequilíbrio econômico financeiro do contrato que pode resultar em mudanças na taxa, hoje em R$ 61,98.