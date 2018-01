Controladoria será reforçada A Prefeitura vai enviar para a Câmara Municipal um projeto de lei para criar a carreira de auditor dentro da Controladoria-Geral do Município (CGM). O objetivo é lançar o concurso, com 100 vagas e salário inicial de R$ 13 mil, no próximo ano. A vaga será de dedicação exclusiva, voltada para o nível superior com foco nas áreas de Saúde, Engenharia e Informática. "Serão quadros de carreira, que ficarão aqui 20 ou 30 anos e criarão uma cultura nova na Prefeitura", afirmou o prefeito Haddad nesta semana.