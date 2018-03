Controlado incêndio em galpão da prefeitura de São Caetano do Sul (SP)

Texto atualizado às 16h24.

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros iniciou o trabalho de rescaldo no galpão da Secretaria de Serviços Urbanos (Sesurb) de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, por volta das 15h desta segunda-feira, 24. O local foi atingido por um incêndio de grandes proporções no início desta tarde.

O fogo teve início por volta das 13h desta segunda e 15 viaturas do Corpo de Bombeiros, com 25 homens, foram enviadas para o local. Segundo a Defesa Civil, o galpão, que funciona como almoxarifado, possui 4800m² e cerca de 500 metros foram destruídos pelo fogo. Até às 15h30, não havia registro de feridos e as causas do incêndio ainda são desconhecidas.

O prédio da secretaria está localizado no número 2100 da Avenida Presidente Kennedy, via que está bloqueada. Estão no local a Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar. As causas do incêndio ainda serão investigadas.