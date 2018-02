Contrato de monotrilho será assinado hoje O governo do Estado assina hoje com o Metrô o contrato de construção da Linha 17-Ouro, um monotrilho elevado que vai ligar o Aeroporto de Congonhas ao Morumbi, ambos na zona sul da capital. A intenção é começar as obras em janeiro e entregar o primeiro trecho, de 8 km, em junho de 2014 - mês em que será realizada a Copa do Mundo. O processo ficou barrado por sete meses na Justiça, após moradores do Morumbi conseguirem liminar contra a obra. A linha completa terá 18 km e vai até o Jabaquara.