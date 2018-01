Contrato de arrendamento da Localfrio vence em maio

Localizado na margem esquerda do Porto de Santos, o terminal da Localfrio terá seu contrato de arrendamento vencido em maio. Pelas regras do setor, a empresa não terá mais direito à prorrogação do contrato e, automaticamente, a área será devolvida ao governo federal, que fará relicitação. Apesar de já ter feito todas as prorrogações legais, a empresa diz que ainda está lutando para manter as operações por mais tempo no complexo santista. Em nota, o grupo afirma que está “confiante na sua permanência na área”.

Há mais de 60 anos no mercado, a Localfrio atua nos portos de Santos (SP), Suape (PE) e Itajaí (SC). Em Santos, o terminal do grupo é do tipo retroportuário, ou seja, que não tem acesso ao cais portuário. Para fazer as operações, a empresa usa o espaço do Tecon Santos, da Santos Brasil.

Trata-se de um terminal médio para os padrões do cais, hoje considerado o maior da América Latina. A empresa atua na área de contêineres frigorificados, que precisam de infraestrutura especializada. Em 2014, último dado disponível, a receita bruta do grupo somou R$ 353,6 milhões - 7,68% superior a igual período de 2013, segundo Relatório de Administração. Havia ainda dívida de R$ 159 milhões.

Esportes. Atualmente, a empresa é comandada por Hélio Vasone Júnior, neto do fundador da companhia, Americo Vasone Júnior. Até meados do ano passado, o empresário também era sócio de uma empresa na área de esportes: a Energy Sports, que atua na gestão de carreira de jogadores de futebol. Ele trabalhou com o ex-jogador da Seleção Brasileira Rivaldo, no time do Mogi-Mirim, no interior de São Paulo. Na internet, o empresário aparece como presidente de um clube chamado Brasa Futebol Clube.

Procurada, a assessoria de imprensa do grupo Localfrio não quis confirmar se o empresário continua na sociedade ou não, pois considerou a informação fora de contexto.