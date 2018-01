Contrato da Tamoios fica R$ 242 milhões mais caro

SÃO PAULO - A Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa) aumentou em R$ 242 milhões os valores dos contratos de consultoria, gerenciamento e construção do novo trecho da Rodovia dos Tamoios (SP-99) no litoral norte de São Paulo e adiou para setembro de 2017 a conclusão do primeiro lote da obra, que estava previsto para junho deste ano. Com isso, o custo das obras sobe para R$ 1,6 bilhão, alta de 18%.

Com 33,9 km, o trecho litorâneo da Tamoios, chamado de Contornos, ligará Caraguatatuba a São Sebastião e tem como objetivo reduzir o trânsito nas áreas urbanas das duas cidades. Elas estão divididas em quatro lotes e tiveram início em outubro de 2013, com conclusão total prevista para 2016.

Segundo o presidente da Dersa, Laurence Casagrande, os acréscimos de valores nos contratos devem-se a alterações no projeto básico feito em 2008 para atender a pedidos de prefeituras da região e reduzir os impactos socioambientais da obra, como a ampliação da extensão do trecho em pista dupla de 4 para 16 km e adoção de mais 3 km de terceiras faixas para uso de veículos comerciais pesados.

“Quanto ao prazo de entrega, a alteração aconteceu por dois motivos: nós ainda não assinamos o financiamento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), e nossa expectativa era receber o primeiro desembolso em abril deste ano, e o impacto das chuvas deste ano, que prejudicaram o andamento dos serviços de terraplenagem, especialmente nos lotes 1 e 2, em Caraguatatuba”, disse Casagrande.

Chamado de Contorno Norte, o lote 1 tem 6,2 km, entre Caraguatatuba e a Rodovia Manuel Hipólito Rego (SP-55), e deve ser entregue, agora, em setembro de 2017, três meses antes do lote 2, que tem 18,4 km de extensão entre Caraguatatuba e o limite com São Sebastião, compreendendo parte do Contorno Sul. Ambos estão sendo executados pela Serveng Civilsan. Já os outros dois lotes, que totalizam 9,3 km até o Porto de São Sebastião, devem ser entregues pela Queiroz Galvão em agosto de 2018.

Em junho de 2015, o Estado já havia mostrado que o custo total da Nova Tamoios Contornos, incluindo gastos com projetos e desapropriações, ficaria R$ 860 milhões mais cara e que as obras complementares da rodovia só deveriam ser concluídas em 2019, segundo justificativa do projeto de lei enviado pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) e aprovado pela Assembleia Legislativa, que autoriza o Estado a contrair empréstimo de mais R$ 750 milhões para a obra.

Segundo o texto, o custo total do empreendimento será de R$ 3,2 bilhões, o que representa um acréscimo nominal de R$ 1,26 bilhão, ou 65% em relação ao custo da obra previsto em 2012 no projeto que Alckmin enviou ao Legislativo pedindo autorização para obter empréstimo de R$ 1 bilhão. À época, a obra estava orçada em R$ 1,94 bilhão. O trecho de Serra da Tamoios, com 21,5 km, está em obras desde 2015, com previsão de entrega para 2020.