Contrato com a Controlar era 'irracional', diz Haddad

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), disse nesta sexta-feira, 17, que não comentaria as investigações do Ministério Público que relacionam o ex-prefeito Gilberto Kassab ao recebimento de dinheiro da empresa Controlar, mas afirmou que o contrato de inspeção ambiental veicular era "irracional" e só causou prejuízos à cidade. "Nossa posição é que esse contrato expirou e estamos implementando um modelo mais moderno (de inspeção) se a Justiça permitir", disse.

As declarações foram dadas em escola da zona oeste. Haddad procurou enfatizar os benefícios do modelo de inspeção proposto por ele e não poupou críticas à empresa Controlar, cujo contrato acaba no dia 31.

"Para você ter uma ideia, eles nunca nos apresentaram esse tal estudo com os benefícios ambientais do programa", disse o prefeito, em referência a dados sobre ganhos ambientais da Controlar apresentado à imprensa na quinta-feira.

Antes de chegar ao Centro Educacional e Esportivo Raul Tabajara, o prefeito percorreu, de ônibus, o corredor Inajá de Souza, que passa por uma reforma. A obra deve ficar pronta em julho.