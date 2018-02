Contran: multa para motoboy já está valendo O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) decidiu ontem que a fiscalização punitiva para os motoboys que não atenderem às regras de segurança da profissão - que entraram em vigor no dia 2 deste mês - já está valendo. Sindicatos da categoria e Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) do País esperavam que o órgão federal mudasse o prazo para a aplicação de multas, uma vez que muitos municípios não regulamentaram a lei e a maioria dos motofretistas ainda não fizeram o curso obrigatório. O Detran paulista deve reunir-se para definir quando passará a fiscalizar as regras no Estado.