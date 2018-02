Contra trânsito, Morumbi vai ganhar avenida paralela à Giovanni Gronchi

A 2.ª fase das obras da Via Perimetral, a avenida que cortará o congestionado bairro do Morumbi, finalmente vai sair do papel. A Prefeitura concluiu o projeto completo da via, que deverá ter 6,1 km e ligar a Praça Roberto Gomes Pedrosa, na frente do Estádio do Morumbi, à Ponte João Dias, na Marginal do Pinheiros. A inauguração está prevista para o 1.º semestre de 2013.

A Perimetral é vista como solução para aliviar as carregadas Avenidas Morumbi e Giovanni Gronchi, onde moradores passam até 1 h parados no trânsito nos picos de manhã e tarde. A nova via será quase paralela à Giovanni Gronchi. E, segundo projeção da Prefeitura, deverá ser mais importante para o bairro até que a própria Giovanni - a previsão é de que receba 2,4 mil veículos por hora, cerca de 300 a mais que a avenida existente.

O 1.º trecho da Perimetral, de 1,5 km, está sendo finalizado. Integra obras de urbanização da Prefeitura em Paraisópolis, que será cortada pela via. Inicialmente prometido para o fim de 2010, o trecho deverá agora ser entregue com os outros, em 2013. Já a 2.ª parte finalmente teve trajeto definido. Terá 2,2 km e passará apenas por áreas nobres.

No último trecho, de 2,4 km, seguirá o trajeto da Rua Itapaiuna, que vai de Paraisópolis à Ponte João Dias. A ligação terá duas pistas com três faixas cada. No resto da Perimetral, a previsão são duas pistas em cada sentido e canteiro central de 2 m de largura, onde serão erguidos postes do monotrilho da Linha 17-Ouro (Congonhas-Morumbi).

A maioria das desapropriações previstas - cerca de 80 imóveis de alto padrão - já estava contemplada no projeto do monotrilho. O custo das três fases é estimado em R$ 39,2 milhões.

A obra é discutida desde a revisão do Plano Diretor Estratégico da cidade, em 2002. Na época, era defendida por lideranças. Agora, não mais. "Não é uma via que vai ser usada para a Copa. Seria melhor que a Prefeitura investisse o dinheiro em Itaquera", diz a presidente do Conselho de Segurança do Morumbi, Júlia Kutz Rezende.