Ação da Prefeitura, Polícia Civil e Ministério da Justiça fechou ontem o Boulevard Monti Mare, na Avenida Paulista, 392, por comércio irregular. Sob risco de interdição, o shopping fica impedido de funcionar até corrigir as irregularidades. Essa foi a terceira ação no local neste ano - em fevereiro, foram apreendidos cinco milhões de produtos. No dia 29, a mesma operação interditou o Shopping 25 de Março.