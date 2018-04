Contra operação no centro, internautas marcam 'churrascão'

Usuários do Facebook usam a rede social para promover uma nova versão do 'churrascão diferenciado´, manifestação que reuniu centenas de pessoas em Higienópolis em maio de 2011. Desta vez, segundo a página do evento no site, o objetivo é mostrar para o "governo que sua polícia não é bem-vinda em nossas ruas".

Na final da tarde desta segunda-feira, 10, mais de 600 membros do Facebook afirmavam que compareceriam à mobilização no sábado, na rua Helvétia, região central da cidade.