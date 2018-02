Contra 'mágoa', Netinho deve ficar com pasta nova

O PCdoB compôs a chapa vitoriosa do PT com a vice-prefeita eleita, Nádia Campeão, cotada para a Secretaria de Esportes e a articulação da Copa em Itaquera, na zona leste da capital.

A indicação de Netinho também tenta amenizar a "mágoa" do vereador com a falta de apoio do PT à sua campanha pela reeleição à Câmara Municipal.

Na avaliação do cantor, sua baixa votação ocorreu porque não foi cumprido o acordo feito com os petistas em julho - quando foi definida a coligação com os comunistas - para a valorização da campanha de Netinho. Os petistas teriam priorizado a candidatura de Orlando Silva (PCdoB), ex-ministro do Esporte, que não se elegeu. No segundo turno, Netinho, chateado, não pediu votos para Haddad. / A.F., D.Z. e P.S.