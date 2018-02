Contra legalização, Brasil envia lista de veículos roubados

Fontes do governo boliviano calculam que a anistia vai legalizar entre 10 mil e 20 mil veículos contrabandeados. Já os sindicatos de motoristas profissionais temem que 100 mil carros sejam anistiados.

Esses mesmos sindicatos de motoristas profissionais ameaçam entrar em greve na próxima semana contra a medida. Segundo eles, os carros legalizados, que poderão circular livremente, provocarão um colapso no fornecimento de combustíveis na Bolívia, onde há 1 milhão de carros em circulação.

A deputada oposicionista Norma Piérola disse que entrará com representação no Tribunal Supremo de Justiça contra o presidente Evo Morales por "legalizar milhares de carros contrabandeados". A oposição e empresário dizem que o governo arrecadará US$ 100 milhões com a anistia para cobrir seu déficit fiscal. O presidente Evo Morales nega.