Contra latrocínio, guia da polícia diz para estrangeiro ‘não reagir’ na Copa

Se for assaltado na Copa do Mundo, controle-se. O apelo da Polícia Civil paulista será enviado aos estrangeiros antes do embarque nos aeroportos de origem. Com a escalada do número de furtos e roubos no Estado de São Paulo, terroristas e black blocs são preocupação menor. O alerta principal é para o latrocínio - roubo seguido de morte - contra quem não tem ideia de como se comportar em uma cidade tão violenta quanto São Paulo. As orientações são claras: "não reaja, não grite nem discuta".

Embaixadas e consulados serão orientados a distribuir a seus cidadãos antes de eles pisarem em solo brasileiro um guia especial com dicas de segurança criado para os grandes eventos. A ideia foi do presidente do Comitê de Gestão da Copa do Mundo da Polícia Civil de São Paulo, Mário Leite.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Estou preparando nossos policiais para evitar a prática do crime de latrocínio. Por quê? Os turistas que vêm principalmente da Europa e dos Estados Unidos não veem com muita frequência esse tipo crime lá. Como não estão acostumados, eles vão reagir ao assalto", afirmou o delegado.

Os panfletos deverão ser publicados em inglês, espanhol e francês, além de português. "Eles vão saber que não devem andar ostentando objetos precisos, tomar cuidado à noite e só andar acompanhados. Não adianta depois chorar o leite derramado", disse Leite. Algumas das orientações do guia soam até paranoicas, como "no trajeto entre os seus destinos, procure observar se alguém está te seguindo".