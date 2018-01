Contra greve, Metrô aumenta proposta de reajuste salarial e oferece 8,29%

Corrigido às 21h24 (em itálico)

Para tentar evitar nesta terça-feira, 2, uma paralisação do Metrô, a empresa ofereceu na tarde desta segunda-feira, 1º, em audiência no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT), um reajuste salarial de 8,29% (o texto dizia erroneamente que o reajuste seria de 8,82%), aumentando a proposta feita da semana passada de 7,21%.

A reunião entre a Justiça, o Sindicato dos Metroviários e a companhia ainda não terminou. Na audiência da semana passada, a Justiça propôs uma "cláusula de paz" para que, na época, a categoria não paralisasse as atividades enquanto a audiência desta segunda-feira não fosse realizada.

Os metroviários ainda vão levar as propostas feitas pelo Metrô para uma assembleia sindical, na sede da entidade, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Categoria pede aumento de 18,64% e outros benefícios.