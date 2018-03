Contra gargalos, Ecovias sugere trânsito noturno Os principais gargalos estão concentrados no trevo do km 55 da Via Anchieta, em Cubatão, que tem um traçado antigo e não comporta o volume de tráfego atual. Mais à frente, na Rodovia Cônego Domenico Rangoni - a Piaçaguera-Guarujá -, entre o km 262 e o km 270, também há estreitamento de pista, o que complica a passagem. O outro ponto crítico é na chegada a Santos, no acesso ao porto, por conta dos terminais de carga e entrada para bairros. Nesse ponto acontece o maior número de acidentes. "Esses três pontos críticos não comportam mais o fluxo intenso de veículos, especialmente de caminhões", explica o diretor-superintendente da Ecovias, Humberto Gomes. "Mas percebe-se que à noite a rodovia fica ociosa. É preciso que a atividade portuária seja remodelada e se adapte à realidade", sugere, para evitar que os congestionamentos provocados pelo grande volume de tráfego "influenciem a temporada de férias".