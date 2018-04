Contra drogas, Ilhabela terá polícia em praia

A Praia de Castelhanos, a leste de Ilhabela, litoral norte de São Paulo, deverá receber policiamento durante o carnaval. As autoridades policiais foram alertadas por moradores da comunidade sobre o consumo de drogas em feriados.

Há problema semelhante na Praia do Bonete, no extremo sul do arquipélago. Só é possível chegar a Castelhanos de barco ou com veículos tracionados, que têm de percorrer estrada de 18 km. Uma trilha de seis horas leva ao Bonete.

Moradores das duas praias dizem que o consumo de drogas é à luz do dia. No carnaval do ano passado, pinos vazios de cocaína e cigarros de maconha parcialmente consumidos teriam sido encontrados por crianças na areia de Castelhanos.

O assunto fez com que o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Ilhabela realizasse uma reunião pela primeira vez em Castelhanos. A praia tem 150 moradores. "Nos fins de semana prolongados é normal turistas fumando maconha", diz Wanderlei dos Santos Valério, de 31 anos, dono de um quiosque.

Ainda segundo ele, o consumo de drogas se estende aos campings na praia. "Durante a noite, eles vão para a areia fazer fogueira e usar drogas. Nós precisamos de policiamento dia e noite para coibi-los."

Os moradores de Castelhanos também se queixam de jipeiros e motociclistas que trafegam em alta velocidade na faixa de areia. "Na semana passada, havia oito jipes na areia. Eles alegam que não há placas de sinalização na praia e, por esse motivo, não há limite de velocidade", afirma o comerciante Valério. "Fui ao Departamento de Trânsito e coloquei placas informando o limite de velocidade de 20km/h e a presença de pedestres."

Os comandos das Polícias Civil e Militar de Ilhabela dizem que o efetivo é baixo para manter policiais nas Praias de Castelhanos e do Bonete, mas afirmam que vão dar prioridade para a região no carnaval.

O delegado assistente da Delegacia de Ilhabela, Jairo Luis Pinto Pontes, vai pedir à Delegacia Seccional de São Sebastião o envio de policiais para a época em que as praias recebem mais turistas. O tenente Daniel Lemes Garcia, comandante da Polícia Militar no município, também disse que a corporação deve fortalecer o policiamento no feriado.

Prisões. No último dia 18, a Delegacia de Investigação Sobre Entorpecente de São Sebastião e a Polícia Civil de Ilhabela prenderam um traficante com um quilo de cocaína. "Ele abastecia Castelhanos e até construía uma casa naquela praia, que poderia servir como base", disse Pontes. Segundo o delegado assistente, 50 acusados por tráfico foram presos em Ilhabela desde janeiro.