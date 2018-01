Contra corrupção, Detran inicia monitoramento com vídeo dos testes práticos de direção

SÃO PAULO - Com objetivo de combater a corrupção e tornar os exames mais precisos, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran/SP) começou a monitorar, por meio de câmeras e telemetria, as provas práticas de direção veicular para a categoria carro. O projeto-piloto está sendo conduzido na unidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, desde o início de setembro e a partir desta experiência será definido o modelo que será adotado em todo o Estado.

Os veículos em que são feitos os exames foram equipados com recursos de gravação de áudio e vídeo, permitindo o rastreamento e a conferência do percurso do candidato durante o teste para obtenção da carteira de habilitação. Segundo o órgão, a comparação de dados com as informações do examinador vai tornar o resultado da prova mais preciso.

“O objetivo é tornar a aplicação do exame prático mais precisa e coibir possíveis irregularidades, como o pagamento da chamada ‘quebra’ para ser aprovado”, informou em nota a vice-presidente do Detran, Neiva Aparecida Doretto. “O intuito é também aprimorar a formação dos condutores, o que é essencial para tornar o trânsito mais seguro”, acrescentou.

No projeto, candidato e examinador precisam passar por identificação biométrica no início e no fim da prova. O veículo do órgão conta com cinco câmeras, gravando o comportamento dos envolvidos, além do percurso e movimentos do carro. Sensores agora identificam toques na baliza, além de aceleração excessiva, uso de setas e freio de mão, e também o funcionamento do motor, velocidade e tempo gasto em pontos do teste.

“O combate à corrupção e a lisura e excelência na prestação dos serviços de trânsito são os pilares do novo Detran. Somente com ética e transparência é possível construirmos instituições públicas sérias e um nação digna”, apontou Neiva.

Moto. O departamento começou a monitorar ainda as provas práticas da categoria moto. Por meio de imagens de quatro câmeras externas fixadas em pontos do percurso, todas as etapas do teste são gravadas. “Se houver divergência entre a avaliação do examinador e os registros coletados pelos equipamentos dos veículos, o sistema emitirá uma mensagem no painel de monitoramento, e o resultado será analisado pelos membros da banca examinadora”, informou o Detran.

O órgão disse que, em casos de comprovação de irregularidades, serão tomadas “medidas cabíveis, como o descredenciamento dos estabelecimentos, desligamento de eventuais funcionários envolvidos e o cancelamento das habilitações irregulares”.

“É imprescindível que a sociedade não seja conivente e contribua para coibir quaisquer atos ilícitos. O candidato à habilitação não deve propor nem aceitar qualquer facilitação ou favorecimento”, informou. O departamento pede que irregularidades ou tentativas de corrupção sejam denunciadas à ouvidoria, com atendimento também pelo portal www.detran.sp.gov.br.