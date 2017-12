Contorno teve de ser alterado As obras do Contorno Norte, a primeira das duas estradas que vão desviar o trânsito da Tamoios do centro de Caraguatatuba, no litoral norte, foram iniciadas no dia 15 de outubro, também com polêmica. A cerimônia de inauguração teve a presença do governador Geraldo Alckmin (PSDB) e de manifestantes que protestavam contra desapropriações causadas pela construção da via. O traçado dos Contornos Norte e Sul chegaram até a ser alterados pela Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) para reduzir as desapropriações e o impacto ambiental.