Os bombeiros continuam as busca a um jovem desaparecido desde a tarde da última segunda-feira, 8, na Praia Grande, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o turista de 24 anos, que mora em Campinas, estava nadando com um amigo, de 25 anos, quando foi levado pela correnteza. O outro homem foi resgatado com vida.