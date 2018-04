Continua impasse sobre fim do Cine Belas Artes O proprietário do imóvel do Cine Belas Artes, Flávio Maluf, pediu ontem um tempo para analisar a oferta feita pelos sócios do cinema para permanecerem no prédio que fica na esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação. Um dos sócios do cinema, André Sturm, ofereceu valor acima dos R$ 85 mil mensais, que já havia sido recusado pelo proprietário na semana passada. Sturm conversa com eventuais patrocinadores para aumentar o valor.