Continua busca a desaparecido em explosão no Guarujá

As equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros recomeçaram às 7 horas desta sexta-feira, 2, as buscas a um homem que desapareceu no mar do Guarujá, litoral sul de São Paulo, após uma explosão em um estaleiro, na tarde da quinta-feira, 1º.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas embarcações com cinco mergulhadores faziam as buscas, por volta das 10 horas, em frente ao estaleiro do Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), onde ocorreu a explosão. O acidente aconteceu por volta das 14 horas, no Estaleiro Sudeste, no bairro da Prainha.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Três funcionários realizavam reparos em uma balsa da Dersa quando algo explodiu no porão da embarcação, atingindo os funcionários. Um deles teve queimaduras na face, mas seu estado de saúde é considerado bom, e outro teve 70% do corpo queimado.