Contas de água de SP serão entregues com tirinhas da Turma da Mônica

SÃO PAULO - Para incentivar o consumo consciente, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) firmou uma parceria com a Maurício de Sousa Produções. A partir deste mês, as contas de água do Estado serão impressas juntamente com uma tirinha educativa da Turma da Mônica.

Ao todo, serão oito histórias diferentes, todas voltadas à água e ao saneamento básico. A que abrirá a série será focada no caminho percorrida pela água tratada, desde a captação até o ambiente doméstico, enquanto outras discutirão questões como o tratamento de esgoto, por exemplo. Os quadrinhos serão impressos coloridos e no verso da conta, abaixo de informações sobre a tarifa.

A mesma temática também é abordada no gibi O craque do time, que terá um milhão de exemplares distribuídos em escolas de ensino fundamental estaduais e em igrejas católicas. Assim como as tirinhas, a revista será protagonizada por personagens da Turma da Mônica.

"Passar noções de saneamento básico, como economizar água e preservar as nossas fontes, através de quadrinhos, é extremamente eficaz para o entendimento das crianças. E, assim, elas é que vão lembrar aos pais essas lições. A nossa turminha está dando sua contribuição", disse Maurício de Sousa.

Veja uma das tirinhas e a capa do gibi abaixo: