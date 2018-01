Contas da campanha de Doria são aprovadas com ressalvas pelo TRE

As contas de campanha do prefeito eleito, João Doria (PSDB), foram aprovadas com ressalvas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Ele e o vice, o deputado federal tucano Bruno Covas, foram diplomados nesta segunda-feira, 19, pelo órgão em cerimônia na Sala São Paulo. Os 55 vereadores eleitos da capital também receberam aval para assumir seus mandatos em 1.º de janeiro.

Segundo o advogado de campanha de Doria e futuro secretário de Justiça, Anderson Pomini, a ressalva do TRE-SP foi feita em relação às contribuições via cheque. O prefeito eleito declarou o recebimento de R$ 12,4 milhões em doações. Do total, cerca de R$ 1 milhão foi doado em cheques, especialmente assinados em jantares promovidos pelo tucano para arrecadar recursos para a campanha.

Pomini explicou que o tribunal decidiu impor as ressalvas porque a nova legislação eleitoral, que limitou os gastos e proibiu a doação de empresas aos candidatos, não prevê a doação via cheques, mas apenas um valor mínimo de doação em espécie, de R$ 1.064,10. Acima disso, a Justiça Eleitoral obriga que a contribuição seja feita por transação bancária, informando o CPF do doador. “Como a lei não permite nem proíbe a doação por cheque, o Tribunal aprova com ressalvas, mas isso não muda nada a diplomação e as contas estão todas em ordem”, disse o futuro secretário.

De acordo com o advogado, todas as despesas de Doria estão quitadas. O valor de despesas com fornecedores declaradas à Justiça Eleitoral foi de R$ 12,326 milhões, montante que no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está registrado como despesas pagas.

No palco. Doria não fez discurso. Ao receber o diploma, foi aplaudido e fez o sinal com as mãos que marcou sua campanha, numa menção ao jargão “Acelera São Paulo”. O tucano também se curvou à plateia em sinal de agradecimento. Na saída, reafirmou que as propostas que foram apresentadas durante a campanha serão cumpridas, mas reconheceu que parte delas poderá sofrer ajustes, conforme forem implementadas. / COLABOROU ADRIANA FERRAZ