Contagem Regressiva

ALÉM DOS SHOWS

Turistas por uma madrugada

Paulistano ou não, aproveite a Virada para "turistar": o Turismetrô (www.cidadedesaopaulo.com/turismetro) tem vários passeios pelo centro conduzidos por guias a partir da Estação Sé, com saídas às 18h, 20h, 22h, 9h e 14h. Quem quiser registrar a festa poderá unir-se à Jornada Fotográfica, que terá grupos saindo de hora em hora da Galeria Olido (Avenida São João, 473). Lá os participantes terão computadores para descarregar fotos e colocar no site da Virada e em TVs do metrô. Inscrições até hoje pelo e-mail adouek@prefeitura.sp.gov.br e no site andredouek.blogspot.com.

DUAS PERGUNTAS PARA...

Fábio Miotto, O "JOHN LENNON" DA BANDA BEATLES 4 EVER

1. Como será apresentar-se durante 24 horas no Boulevard São João?

Vamos tocar todas as músicas de todos os álbuns dos Beatles em ordem cronológica. Como são 15 discos e um é duplo, dá cerca de um por hora e 222 músicas. A cada álbum, teremos intervalo para trocar de roupa - figurino e instrumentos seguem uma ordem. Fãs conhecem muito a banda, não dá para enganá-los.

2. Como vocês estão se preparando fisicamente para o show?

Estamos seguindo orientações de um fisiologista que prepara atletas para maratonas. Temos uma dieta a seguir nos intervalos, com isotônicos, água, energéticos. Se estiver muito calor ou chovendo, será mais difícil, mas é uma loucura que decidimos arriscar.

NÃO PERCA!

Erasmo Carlos: O "Tremendão" faz show às 17 horas do domingo no Largo do Arouche.

Correio elegante: Os poetas Arruda e Analu Andrigueti ajudarão a escrever cartas de amor, das 12h às 17h do domingo, no Sesc Ipiranga.

Street pole dancing: As professoras Renata Wilke e Eduarda Ribeiro ensinarão pole dancing em postes da Praça Darcy Penteado (ao lado do Copan).

Dimensão nerd: Batalha de sabres de luz tomará conta do Vale do Anhangabaú às 22h.