Contagem Regressiva

ALÉM DO CENTRO

Programação em toda a cidade

Não precisa ir até o centro para aproveitar a Virada: o evento está espalhado pela cidade. Na área externa do Museu da Imagem e do Som (MIS), a festa Sunset Party recebe o DJ britânico Sam Shepherd, às 16h do sábado. As 12 unidades do Sesc na capital terão programação de música e cinema, assim como nove unidades do CEU - o do Parque Anhanguera tem como destaque a cantora Mallu Magalhães. Os Museus do Futebol e da Língua Portuguesa terão entrada gratuita, a Pinacoteca faz um feirão de livros no domingo e a Casa das Rosas abre espaço para shows e saraus.

DUAS PERGUNTAS PARA...

Paulo Ricardo, CANTOR DO RPM

1. O show de domingo (às 18h, no palco Júlio Prestes) é o retorno definitivo do RPM?

Sim. Estamos voltando com tudo, show e disco novos. A Virada vai ser uma espécie de pré-estreia para a gente. Não teremos ainda o show novo completo, porque estamos terminando algumas músicas, mas já vamos apresentar o cenário e as novas canções do RPM. Ah, e teremos toda a banda da formação original de volta.

2. Por que voltar agora, depois de quase uma década separados?

Um acontecimento foi decisivo: um programa de televisão que gravamos ano passado. Ficamos às voltas com lembranças, depoimentos, vídeos. Chegamos à conclusão de que o RPM tem química, um estilo único e é uma grande banda. Já temos maturidade suficiente para colocar o coletivo à frente do individual. / NATALY COSTA

NÃO PERCA!

Gaby Amarantos: A "Beyoncé do Pará" ficou famosa com o a música Hoje Eu Tô Solteira, paródia do hit Single Ladies. No palco Barão de Limeira, às 6h do domingo.

Skatalites: Considerados os criadores do ritmo ska, os jamaicanos da banda criada na década de 1960 tocam às 23h no palco São João.

Paulinho da Viola e Orquestra à Base de Cordas de Curitiba: O sambista carioca e o grupo do Paraná se apresentam juntos, às 18h do domingo, no palco República.