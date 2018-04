Contagem regressiva: 5 dias para a Virada Cultural

CINEMA

De musicais a monstros

Mary Poppins, Xanadu e Cantando na Chuva fazem parte da seleção de 13 clássicos que estarão nas telas do Cine Arouche (Largo do Arouche, 426). Destaque para o francês Os Guarda-Chuvas do Amor, de Jacques Demy, ganhador da Palma de Ouro em Cannes, em 1964. Será exibido à 0h30 do sábado. No quesito programação alternativa, os principais cinemas pornôs do centro exibem filmes de monstros gigantes. Godzilla, o lagartão criado pelos japoneses em 1954, é o grande astro dessa mostra, com pelo menos dez títulos diferentes no Cine Windsor (Avenida Ipiranga, 794). Horários: sábado, das 18 horas à meia-noite; domingo, das 10 às 16 horas. Para quem curte lobisomem, a dica é o Cine Dom José (Rua Dom José 306), com sessões no sábado, das 18 às 22 horas, e domingo, da 0h30 às 17 horas.

TEATRO

Mulheres enfrentam a crise da meia idade

Com a aproximação da velhice, três senhoras resolvem aproveitar o tempo que ainda resta. Durante uma reunião semanal, onde jogam cartas, elas dividem com o espectador confissões e o modo como enfrentam os problemas. Nos papeis principais, Beatriz Tragtenberg, Arllete Montenegro e Maria Eugênia Domenico. No Teatro João Caetano, Praça Tiradentes, às 21h do sábado e 19h do domingo.

ENCONTRO

Nerds entram em ação na Praça Roosevelt

Batizada de Dimensão Nerd, a estação montada na Praça Roosevelt (sábado, a partir das 19h)reúne os amantes dos games, histórias em quadrinhos e RPG. Haverá até uma parada Cosplay - para a garotada que circula pela cidade com visual inspirado nos mangás japoneses -, transmitida em tempo real pela internet.