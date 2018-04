Contagem regressiva: 4 dias para a Virada Cultural

Na terra do pastel

Até o ano passado, o público dependia dos comerciantes da região central para poder comer durante a Virada Cultural. Neste ano, dez barracas oficiais do paulistaníssimo pastel de feira ficarão espalhadas pelas ruas da cidade madrugada adentro. E não serão quaisquer pasteleiros, não! São os finalistas do concurso realizado no ano passado na Praça Charles Miller, no Pacaembu (zona oeste), com 110 participantes, para eleger o melhor de todos os pastéis da capital paulista.

CINEMA

Além da pipoca

Por falar em comida, o Cine Belas Artes (na Rua da Consolação, 2.423) preparou uma programação cinéfila de dar água na boca do visitante: a Virada Cinegastronômica começa às 23h30 de sábado e vai até o dia raiar no domingo. Serão exibidos Doce de Coco; Índia, o Amor e Outras Delícias; Julie & Julia (foto); Tá Chovendo Hambúrguer; O Sabor da Melancia e Amores Expressos. Nos intervalos, serão servidos pratos inspirados em cada um dos filmes.

SHOWS

A vez da criançada

O público infantil não foi esquecido. Estão previstos shows do grupo Palavra Cantada e do Pequeno Cidadão, espetáculo com o palhaço Xuxu, com a Família Burg e com a companhia Pia Fraus. O grupo dos Acrobáticos Fratelli faz uma apresentação de futebol e algumas unidades do Sesc planejam espetáculos voltados para a meninada.

SHOW

Música popular com pegada erudita

Orquestra: Jazz Sinfônica

Onde: Estação da Luz

Horário: 18h (sábado)

Com apresentação marcada para as 18 horas de sábado, no palco montado na Luz - perto da Pinacoteca do Estado -, a Orquestra Jazz Sinfônica prepara um repertório com base no jazz americano. "Vamos tocar Cole Porter, Duke Ellington...", exemplifica o maestro João Maurício Galindo, diretor artístico do grupo. "Será um repertório gostoso e adequado para um evento como este."