Contagem regressiva. 3 dias para a Virada Cultural

A trilha dos trilhos

Entre as 23h de sábado e as 11h de domingo, um dos dez vagões da CPTM, no trajeto Luz-Brás, terá um grupo musical e atores homenageando Adoniran Barbosa (foto) - que, se fosse vivo, completaria 100 anos em 2010. Trata-se do projeto Trem das Onze.

MÚSICA

Virada, Lado B

Dois palcos instalados na Rua Cásper Líbero, no centro, serão ocupados pelos chamados artistas independentes - selecionados pela Associação Brasileira de Festivais Independentes. Na programação para lá de alternativa estão a banda tocantinense Baba de Mumm-Rá, a baiana Vendo 147, a paulista Aeromoças e Tenistas Russas, a gaúcha Rinoceronte e a fluminense Nervoso e os Calmantes.