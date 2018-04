Contagem regressiva: 2 dias para a Virada Cultural

A mobilização da CET

Durante a Virada Cultural, 290 marronzinhos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estarão pelas ruas da cidade. Outros números da operação especial da CET: 750 cavaletes, 60 cones (daqueles grandões), 50 faixas e 40 banners de orientação. A Virada já começou a exigir mudanças no trânsito na terça-feira, com o início da montagem dos palcos. De sábado para domingo, cinco bloqueios totais serão feitos na região central de São Paulo para a realização dos eventos. A operação especial continua na madrugada de domingo para segunda, quando os palcos devem ser desmontados. Detalhes sobre a operação podem ser conferidos no site da companhia (acesse http://migre.me/EeFk para chegar diretamente ao link), ou pelo telefone 1188.

FOTOGRAFIA

Cliques de todos

Gosta de fotografar? Pois durante as 24 horas da Virada será possível exibir seus cliques em dois sites e nas TVs dos trens e do Metrô. A ideia é documentar, de forma coletiva, o centro paulistano. O ponto de encontro desse lambe-lambe pós-moderno é a Oficina Cultural Oswald de Andrade (Rua Três Rios, 363, Bom Retiro), que está equipada com computadores onde as fotos serão descarregadas. Para participar, é preciso se inscrever pelo e-mail

andredouek@uol.com.br.

SHOW

Eles vão se sentir no quintal de casa

Banda: Titãs

Onde: Avenida São João

Horário: 17h30 (domingo)

Para encerrar a programação do palco da Avenida São João - onde tradicionalmente se apresentam as bandas roqueiras da Virada - os Titãs planejam um reencontro com a cidade. "Temos um carinho especial pelo centro", admite Paulo Miklos, um dos integrantes do grupo. "Eu cresci ali, é minha área."

Ontem, o músico deu uma escapadinha dos ensaios para atender à reportagem. "Está ouvindo a barulheira? É esse barulho infernal que pretendemos levar para a Virada."

Miklos lembra que esse tipo de evento possibilita que outras pessoas possam ver a banda. "Temos consciência de que é a chance de muitos que não podem pagar verem o show." / EDISON VEIGA