Contabilista é baleada em suposta tentativa de assalto

Uma mulher foi baleada em uma suposta tentativa de assalto na noite desta segunda-feira, 21, no bairro do Campo Grande, zona sul de São Paulo. A contabilista Cleide Regina de Souza, de 45 anos, voltava do trabalho e estava a menos de 100 metros de casa, dentro do seu Peugeot 206 prata, quando foi abordada por criminosos na Rua São Canuto, por volta das 19 horas.

Os bandidos estariam a pé e fugiram depois de balear a vítima na cabeça. Eles ainda não foram localizados pela polícia. Cleide foi socorrida por policiais militares ao Pronto-Socorro (PS) Pedreira. Internada em estado estável, ela deve ser transferida para um hospital particular, do seu convênio médico. O crime foi registrado no 98º Distrito Policial (Jardim Miriam).