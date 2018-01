Consumidores aproveitam o dia para fazer compras de Natal

Com a proximidade do Natal, milhares de consumidores aproveitaram esta terça-feira, 23, para realizar as últimas compras na Rua 25 de Março, o principal centro de comércio popular da capital paulista. Nesta manhã, por volta das 8h50, o trânsito na região central era problemático. Dos 17 km de lentidão no horário, 11 km estavam concentrados no centro, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A maior parte do trânsito estava na região do Mercado Municipal e na Rua 25 de Março. Veja também: Confira o que abre e o que fecha em São Paulo no Natal Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Movimento na Rua 25 de Março. Fotos: Hélvio Romero/AE