Consumidor tem até segunda para abater IPVA 2012 com NFP

SÃO PAULO - Os usuários cadastrados na Nota Fiscal Paulista têm até a próxima segunda-feira, 31, para utilizar seus créditos para abater ou quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2012.

O abatimento ou quitação do IPVA 2012 será aceito somente para veículos registrados no mesmo CPF ou CNPJ cadastrado no programa Nota Fiscal Paulista. Para reservar os créditos para o desconto no imposto, basta entrar no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br e acessar o sistema.

No período de 1º a 25 de outubro, 137.766 consumidores fizeram essa opção e destinaram R$ 26.017.731,28 para o desconto no imposto.