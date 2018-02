Consumidor pode pedir ressarcimento Segundo Selma do Amaral, diretora do Procon, energia elétrica é serviço "essencial" e a falta implica ressarcimento - até do valor de equipamentos queimados. O reembolso de parte da tarifa paga - quando o número de horas sem luz ultrapassa limites - é um exemplo. Esses parâmetros podem ser checados pelo consumidor na conta de luz.