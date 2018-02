Consumidor deve ficar atento para evitar prejuízo

O Código de Defesa do Consumidor prevê esse tipo de situação. Para Paulo Sergio Feuz, coordenador do curso de Direito da Faculdade Rio Branco e especialista em Direito do Consumidor, embora o fornecedor não tenha controle sobre fenômenos da natureza, o consumidor não pode arcar com o prejuízo.

Há, então, duas opções. Empresas de turismo podem ressarcir integralmente os clientes ou oferecer a opção de troca do serviço - por outro destino ou outra data. "Por se tratar de um evento natural, não caberia um processo por dano moral contra o fornecedor", diz Feuz.

As companhias aéreas têm ainda a obrigação de oferecer hospedagem para quem não voou. "Se não houver vagas nos hotéis, elas têm de ressarcir depois." Ele lembra ainda que essas regras só valem para quem comprou o pacote ou as passagens no Brasil. "Se a pessoa reservou um hotel no Chile por conta e pela internet, pode não ter o dinheiro de volta, uma vez que lá não valem as nossas leis."