Consultórios e abrigos são criados oficialmente O governo criou oficialmente ontem as Unidades de Acolhimento e os Consultórios de Rua, previstos no Programa de Combate ao Crack lançado ano passado. Estados e municípios podem se habilitar para o programa, que prevê montagem de unidades que funcionarão como espécie de residência temporária para abrigar usuários de drogas, com quartos coletivos, cozinha, banheiro e enfermagem.