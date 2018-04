Consultor parlamentar provoca acidente e oferece dinheiro para PMs no Brooklin

SÃO PAULO - Um membro da Ordem dos Parlamentares do Brasil (OPB), que afirma dar consultoria parlamentar, foi levado para o plantão do 27º Distrito Policial, do Campo Belo, na madrugada desta quinta-feira, 19, após se envolver em um acidente na esquina da Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini com a Rua Quintana, no Brooklin, zona sul de São Paulo.

Ao volante de um Volkswagen Bora prata blindado, o motorista atingiu uma Kombi, de entrega de jornais. Com o impacto, a Kombi foi arrastada por vários metros e sofreu início de incêndio, que foi extinto por agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A condutora da Kombi sofreu ferimentos leves.

Aos policiais militares da 4ª Companhia do 12º Batalhão, que foram até o local, Fábio Claro Figueira de Melo, de 47 anos, aparentemente embriagado, recusou-se a fazer o teste do bafômetro. A caminho da delegacia, segundo ainda os policiais, ele teria oferecido R$ 1.000,00 para ser liberado, mas não apresentou o dinheiro.

Indiciado por embriaguez ao volante e autuado por corrupção ativa, segundo a Polícia Civil, Fábio chegou a ser encaminhado para o IML, onde passou por exame de dosagem alcoólica, cujo resultado pode sair em até 30 dias.