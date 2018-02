Consulados em NY e São Francisco fecham A greve dos servidores do Itamaraty continua a afetar o atendimento em dezenas de postos diplomáticos do País. Nos Estados Unidos, a adesão da maior parte dos funcionários locais à greve por melhores condições de trabalho levou ao fechamento ontem dos consulados em Nova York, São Francisco, Houston e Los Angeles. As representações de Atlanta, Boston e Miami abriram normalmente.