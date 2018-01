Consulado retoma entrevistas de visto para os Estados Unidos

SÃO PAULO - As entrevistas para obtenção do visto para os Estados Unidos voltaram a ser realizadas nesta segunda-feira, 29, nos consulados do País em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Recife e na Embaixada em Brasília.

Na semana passada, todas as entrevistas agendadas foram adiadas por causa de uma pane no sistema de autorização da impressão do documento nos passaportes, em Washington. O problema afetou as solicitações feitas depois do dia 8 de junho.

O estudante David Rosset, de 20 anos, tinha entrevista agendada para o último dia 17, que foi desmarcada, o que atrasou sua viagem para Los Angeles. "Tinha passagem para o dia 20 e minhas aulas no curso de Cinema começaram no dia 22. Precisei remarcar minha passagem para o dia 4 (de julho)."

Com viagem marcada para agosto para a Califórnia, o filho da engenheira Ana Paula Mendes Passos, de 44 anos, faria entrevista no dia 22 deste mês e ela também foi cancelada. "Viemos de Salvador e precisei mudar a minha passagem. Conseguimos remarcar para hoje e já vou voltar à noite para Salvador."

Por volta do meio-dia, o clima estava calmo e com filas curtas na sede do consulado, na Chácara Santo Antônio, na zona sul da capital, mas a procura era grande. "Sempre tem movimento e fila aqui", disse um comerciante da região, que não quis se identificar.

Quem foi ao local pela primeira vez não encontrou dificuldades para receber atendimento. "Para mim, está tranquilo. É a primeira vez que venho. Quero tirar o visto para programar a minha viagem (para os Estados Unidos)", diz a professora Naiara Brilhante, de 25 anos.

Atraso. Em nota, o Consulado dos Estados Unidos em São Paulo informou que vai entrar em contato com os solicitantes que tiveram a entrevista cancelada no período de 17 a 26 deste mês para finalizar o processo de solicitação do visto.

O órgão disse ainda que pode ocorrer atraso na devolução do passaporte, cujo prazo médio é de dez dias.

A embaixada disse que está finalizando o serviço para solucionar os problemas técnicos no sistema. "Os problemas técnicos que afetaram o sistema de emissão de vistos de não-imigrantes e passaportes americanos no exterior já foram quase totalmente normalizados. Todas as embaixadas e consulados dos EUA, que emitem vistos ao redor do mundo, já restabeleceram conexão e estão agendando entrevistas e emitindo vistos".