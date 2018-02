Consulado dos EUA vai aumentar atendimento em 40%

O Consulado dos Estados Unidos em São Paulo pretende alcançar a meta de 2.800 entrevistas diárias em dois meses. Isso vai representar um aumento de 40% no número de atendimentos realizados por dia, que atualmente é de 2 mil apenas na capital paulista.

Para isso, o departamento contratou cinco funcionários - americanos - para trabalhar entrevistando os brasileiros que solicitaram visto de entrada. Eles começarão a atuar em agosto e a expectativa é de que a mudança comece a surtir efeito no tempo de atendimento em 30 dias.

Segundo informações do consulado, o posto da capital paulista é o que mais emite vistos em todo o mundo. O tempo médio de espera para a realização da entrevista é atualmente de cem dias.

Agilidade. O órgão não soube estimar em quantos dias exatamente deverá reduzir esse tempo de espera com o aumento no número de funcionários, pois a agilidade no atendimento dependeria da demanda. Até maio deste ano, foram emitidos mais de 194 mil vistos pelo Consulado de São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essa quantidade é 31% maior que a registrada no mesmo período do ano passado. A maioria das solicitações é para vistos de turismo e negócios (B1 e B2), cada um com validade de 10 anos.

Segundo o consulado, cerca de 95% dos brasileiros que entram com uma solicitação de visto para os Estados Unidos têm seus pedidos aprovados. Por causa da grande demanda, os Consulados de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília realizarão atendimento ao público neste sábado, dia 23. Entretanto, todas as 3 mil vagas para agendamento de entrevista nas três cidades já estão preenchidas. Só na capital paulista serão realizadas 2 mil.

Serviço

AS PESSOAS INTERESSADAS EM SOLICITAR VISTO DE TURISMO OU NEGÓCIOS DEVEM CONTACTAR O CONSULADO DOS ESTADOS UNIDOS EM SÃO PAULO, QUE ESTÁ SITUADO NA RUA THOMAS DELONEY, 381. O CONSULADO EM SÃO PAULO ATENDE ÀS PESSOAS RESIDENTES NO ESTADO E TAMBÉM EM MATO GROSSO DO SUL, PARANÁ, RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA. PARA MAIS INFORMAÇÕES, O TELEFONE É O 5186-7000, E O HORÁRIO DE ATENDIMENTO É DE 7H30 A 16H30, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.