Consulado dos EUA faz mutirão sábado em SP O Consulado dos Estados Unidos em São Paulo atenderá, excepcionalmente, cerca de 2.100 solicitantes de visto no sábado. A medida foi tomada por causa do grande número de pedidos de visto. A espera para agendar entrevista é de cerca de 50 dias neste início de ano, metade da média do segundo semestre de 2011. Até abril, serão realizados 12 mutirões na embaixada e nos consulados dos EUA no Brasil.