Consulado dos EUA em SP amplia atendimento para agilizar vistos

SÃO PAULO - A partir de agosto, o consulado dos Estados Unidos em São Paulo implementará medidas para atender a crescente demanda por vistos. O posto na capital paulista é o que mais emite vistos dos EUA no mundo.

Entre as medidas está a contratação de cinco novos funcionários americanos para entrevistar os solicitantes, o que representa um aumento de 25% na equipe. Segundo o consulado, a iniciativa possibilitará a otimização de alguns processos internos. A expectativa é atender 2.800 pessoas diariamente até setembro.

Neste sábado, 23 de julho, os consulados de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília estarão abertos para atendimento ao público, mas as três mil vagas para agendamento já se esgotaram. Em São Paulo, serão dois mil atendimentos.

Este ano foram emitidos, até maio, mais de 194 mil vistos em São Paulo, 31% a mais que no mesmo período do ano passado. De acordo com o consulado, cerca de 95% dos brasileiros têm seus vistos aprovados, sendo a maioria de turismo e negócios com validade de 10 anos.