Consulado dos EUA em SP abre vagas de entrevista de visto

SÃO PAULO - O consulado-geral dos Estados Unidos em São Paulo abrirá na quarta-feira, 4, 2.100 vagas de entrevista de visto na cidade. O agendamento deve ser feito no site: www.visto-eua.com.br. As entrevistas serão realizadas no dia 21 deste mês, um sábado, no consulado em São Paulo, e também em Brasília.

Até abril, serão realizados cerca de doze mutirões em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. A medida faz parte dos esforços para atender a crescente demanda de brasileiros por vistos.

Em 2011, a embaixada e os consulados dos EUA emitiram quase um milhão de vistos, aumento de 57% sobre o volume de 2010. O crescimento estimado para 2012 é de 30%.

O Brasil é hoje o quinto país que mais envia visitantes aos Estados Unidos. A expectativa é que 1,5 milhão de brasileiros tenham visitado os EUA até o final de 2011, superando o recorde de 1,2 milhão de 2010. De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, os brasileiros foram os que mais gastaram no país em 2010, contribuindo com quase seis bilhões de dólares para a economia americana.