Consulado dos Estados Unidos suspende alerta sobre violência no litoral paulista

Em relatório do dia 23 de abril, o órgão informava que a onda de violência em Praia Grande, Santos, São Vicente e Guarujá era um risco para turistas. De 17 a 26 de abril, 23 pessoas foram mortas na Baixada Santista.

A decisão de revogar o alerta foi feita após reunião entre autoridades do Consulado dos Estados Unidos e a direção da Secretaria de Segurança Pública do Estado, na sexta-feira. O consenso era de que a situação está sob controle.

Na época do alerta, o prefeito de Bertioga, Mauro Orlandini (DEM), presidente do conselho de prefeitos da Baixada Santista, chamou o comunicado de "preconceituoso, difamatório e altamente negativo para a imagem do litoral paulista".