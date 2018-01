Construtoras alegam desconhecer denúncia As empresas apontadas na investigação do Ministério Público Estadual (MPE) afirmam desconhecer as suspeitas de pagamento de propina. Segundo a apuração dos promotores, as companhias procuravam os operadores do esquema de corrupção porque conseguiriam desconto de 50% em relação ao que teriam de pagar de tributos.